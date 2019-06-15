Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действийВести.Ru 10:37

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий". Таких погибших, по данным ведомства, в 2018 году было четверо: три человека, отнесенные к городскому населению, и один сельский житель.
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Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
РБК03:00

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Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

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Коммерсантъ04:40

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РБК03:00
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