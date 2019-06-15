Росстат впервые раскрыл число жертв военных действийВести.Ru 10:37

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

с чего всё началось

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий". Таких погибших, по данным ведомства, в 2018 году было четверо: три человека, отнесенные к городскому населению, и один сельский житель.

Гаджеты AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Политика Новый премьер Молдавии потребовала отставки Конституционного суда Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда (КС), который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших в стране политический кризис.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Футбол Роналду и Касильяс пропустят свадьбу Рамоса Бывшие футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Икер Касильяс пропустят свадьбу защитника мадридцев Серхио Рамоса, информирует As.

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Футбол Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.

Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.

Политика Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.

Политика В Душанбе открылся саммит СВМДА В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Шоу-бизнес Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram 35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, 48-летнего начальника территориального ФОМС, жителя города Усть-Джегута, ударил ножом неизвестный преступник.