Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действийВести.Ru 10:37
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий". Таких погибших, по данным ведомства, в 2018 году было четверо: три человека, отнесенные к городскому населению, и один сельский житель.
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с чего всё началось
В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».РБК03:00
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