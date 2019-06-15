Росстат впервые раскрыл число жертв военных действийВести.Ru 10:37

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

с чего всё началось

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий". Таких погибших, по данным ведомства, в 2018 году было четверо: три человека, отнесенные к городскому населению, и один сельский житель.

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.

Политика Трамп поведал об НЛО и обвале рынка Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Происшествия Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.

Происшествия Группа московских полицейских направлена в Чемодановку Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.

Здоровье Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.

Происшествия В ДТП в Анталье пострадали туристы из России 15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.

Финансы Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.

Политика Гройсмана возмутила выдача российских паспортов жителям Донбасса Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях на украинском и английском языке выразил своё возмущение тем фактом, что Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Политика Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к Зеленскому На недавнем интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», а также рассказал о недостатке политического опыта у Зеленского, но предположил, что опыт придет со временем.

Общество В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.

Политика Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.

Культура В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Политика Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.