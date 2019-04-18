Экономика

Росстат рассказал о снижении доходов россиянИзвестия вчера в 12:25

Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Средний реальный располагаемый доход на душу населения составил 29,92 тыс. рублей.
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Доходы населения рухнули в I квартале из-за стагнации зарплат

Ведомостивчера в 13:21

Реальные доходы россиян снизились на фоне остановки роста реальных зарплат - эксперт

ПРАЙМвчера в 16:01

Росстат рассказал о снижении доходов россиян

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Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Коммерсантъвчера в 09:49

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

ТАССвчера в 09:20

Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета

РБКвчера в 09:14
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Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Новейший кабриолет Aurus впервые показали без маскировочных чехлов

Парадный кабриолет российского производства Aurus впервые показали без маскировочных чехлов на репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине.
Обновлено в 03:43
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика

В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Политика

Лукашенко объявил досрочные парламентские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика

Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что хотела бы встретиться с первой леди Украины Мариной Порошенко, чтобы узнать, как ей живется.
Обновлено в 07:37
Авто

На китайском рынке есть своя «Лада Гранта» — Baojun 310

Китайский автобренд Baojun предлагает на автомобильном рынке бюджетную модель 310, которая создавалась в содружестве с американскими коллегами из GM.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде

Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Volkswagen показал гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге

Компания Volkswagen рассказала о подготовке к рекорду «Северной петли» Нюрбургринга, который попытаются установить на гоночном электрокаре ID.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле прокомментировали доклад Мюллера

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни

У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.
Обновлено вчера в 23:53
Кино

Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Клинт Иствуд рассматривает возможность заняться постановкой драмы «Баллада о Ричарде Джуэлле».
Обновлено в 03:48
Экономика

Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года

Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Футбол

«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
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