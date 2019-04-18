Экономика
Росстат рассказал о снижении доходов россиянИзвестия вчера в 12:25
Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Средний реальный располагаемый доход на душу населения составил 29,92 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Новейший кабриолет Aurus впервые показали без маскировочных чехлов
Парадный кабриолет российского производства Aurus впервые показали без маскировочных чехлов на репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине.
Обновлено в 03:43
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Политика
Лукашенко объявил досрочные парламентские выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика
Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что хотела бы встретиться с первой леди Украины Мариной Порошенко, чтобы узнать, как ей живется.
Обновлено в 07:37
Авто
На китайском рынке есть своя «Лада Гранта» — Baojun 310
Китайский автобренд Baojun предлагает на автомобильном рынке бюджетную модель 310, которая создавалась в содружестве с американскими коллегами из GM.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде
Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Volkswagen показал гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге
Компания Volkswagen рассказала о подготовке к рекорду «Северной петли» Нюрбургринга, который попытаются установить на гоночном электрокаре ID.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Обновлено в 03:57
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле прокомментировали доклад Мюллера
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни
У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»
Клинт Иствуд рассматривает возможность заняться постановкой драмы «Баллада о Ричарде Джуэлле».
Обновлено в 03:48
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19