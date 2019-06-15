Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действийLenta.ru 08:26

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

с чего всё началось

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, служба публикует подобную информацию впервые.

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

Политика В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.

Общество В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Здоровье Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Авто Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.

Политика Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.

Культура Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат «Avastin», который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-ом.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Общество В Саратовской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром Завтра, 16 июня, в Саратовской области ожидаются грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Происшествия Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Космос Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.

Общество Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.

Здоровье Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Происшествия Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.

Происшествия В Петербурге экскаватор-погрузчик задавил пенсионерку Как стало известно в субботу, 15 июня, в Петербурге экскаватор-погрузчик задавил 86-летнюю пенсионерку вне зоны пешеходного перехода.