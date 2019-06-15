Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действийLenta.ru 08:26

В таблицах Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

с чего всё началось

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, служба публикует подобную информацию впервые.

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

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