Экономика
Росстат в июле зафиксировал продовольственную дефляциюNews.ru вчера в 09:45
Продовольственная дефляция в России в июле составила 0,3%. В июне цены на продукты питания уменьшились на 0,5%. Это произошло впервые с сентября прошлого года.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.
Обновлено в 05:50
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Мацека
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Петр Порошенко вернулся на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Авто
Пикап Tesla могут назвать Model B
Обновлено в 01:29
Происшествия
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
На ферме в Тюменской области около тысячи свиней погибли из-за поражения электрическим током.
Обновлено в 05:24
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Новые версии комедий "Один дома" и "Ночь в музее" будут выпущены киностудией Disney.
Обновлено в 04:18
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп и Путин обсуждали грядущую отставку Джона Хантсмана во время телефонного разговора, когда президент США позвонил российскому лидеру по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Ядерную войну больше ничего не сдерживает: американский политик заявил, что решение проблемы кроется в США
«Говоря откровенно, по моему мнению, после 2020 – 2021 годов впервые в истории не будет ничего, что могло бы удержать нас от применения ядерного оружия», — признал политический деятель.
Обновлено в 07:57
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына от Влада Топалова
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53