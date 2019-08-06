Экономика

Росстат в июле зафиксировал продовольственную дефляциюNews.ru 09:45

Продовольственная дефляция в России в июле составила 0,3%. В июне цены на продукты питания уменьшились на 0,5%. Это произошло впервые с сентября прошлого года.
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Росстат в июле зафиксировал продовольственную дефляцию

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