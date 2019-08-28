Экономика
Piter.tvРосстат: в России зафиксирован рост бедности
Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата.Коммерсантъвчера в 13:45
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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении
Коммерсантъвчера в 17:06
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Транспорт
Проезд в электричках может подешеветь в несколько раз
Как следует из презентации тарифов, размещенных на сайте МЦД, эта сумма будет включать в себя и проезд внутри зоны «Центральная», то есть за 45 рублей можно будет проехать по всему диаметру — от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, не доплачивая за пересечение границ тарифных зон «Пригород» и «Центральная».
Инфопортал Зеленограда 08:47
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
РИА Новости 10:52
Общество
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
RT на русском 11:11
Энергетика
Запасы нефти в США снижаются, а нефтяные цены растут
Цены на нефть растут в среду утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), продолжая положительную динамику, заложенную накануне.
Neftegaz.ru 07:09
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Происшествия
В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке
Известия вчера в 16:18
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
В Ростовской области задержали предполагаемых рабовладельцев
В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы.
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Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
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Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика
Бывший посол России в Лондоне назначен ректором Дипакадемии
Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко станет ректором Дипломатической академии МИД России.
Коммерсантъ 10:00