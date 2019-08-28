с чего всё началось

Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Транспорт Проезд в электричках может подешеветь в несколько раз Как следует из презентации тарифов, размещенных на сайте МЦД, эта сумма будет включать в себя и проезд внутри зоны «Центральная», то есть за 45 рублей можно будет проехать по всему диаметру — от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, не доплачивая за пересечение границ тарифных зон «Пригород» и «Центральная».

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Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Происшествия В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Энергетика Запасы нефти в США снижаются, а нефтяные цены растут Цены на нефть растут в среду утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), продолжая положительную динамику, заложенную накануне.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

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Политика Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату» Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

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Общество Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".

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Космос SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.