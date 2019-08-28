с чего всё началось

Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

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