Экономика
Piter.tvРосстат: в России зафиксирован рост бедности
Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата.Коммерсантъвчера в 13:45
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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении
Коммерсантъвчера в 17:06
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В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
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СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
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Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России
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News.ru вчера в 21:34
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
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Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Общество
В Москве увеличили размер минимальной пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
Газета.Ru вчера в 11:04
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Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Экономика
Полугодовая прибыль «Распадской» ощутимо снизилась
Чистая прибыль ПАО «Распадская» (входит в группу Evraz) по МСФО составила по итогам первых 6 месяцев 2019 года $211 млн, что на 6,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета угольной компании.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
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Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре".
Российская газета 08:13
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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21