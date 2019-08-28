Экономика

Piter.tvPiter.tvРосстат: в России зафиксирован рост бедности

Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
Коммерсантъ27 августа в 13:45

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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении

Коммерсантъ27 августа в 17:06

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

Газета.Ruвчера в 03:59

В России увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности

Эхо Москвывчера в 02:03

Борьба без подвижек

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Росстат опубликовал очередное исследование уровня бедности

URA.Ru27 августа в 13:59

В Росстате объяснили рост числа бедных

РЕН ТВ27 августа в 16:44

Росстат зафиксировал рост бедности в России

РБК27 августа в 12:25
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле

По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
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Газета.Ru вчера в 21:58
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
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В Приморском крае ввели режим ЧС

RT на русском вчера в 21:44
Технологии

Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть

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Astera вчера в 13:43
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости вчера в 08:59
Общество

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Известия вчера в 22:32
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
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Ореанда-Новости вчера в 02:54
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество

Врио губернатора Курской области рассказал Путину о развитии региона

Общественное телевидение России вчера в 11:15
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

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Ведомости вчера в 12:53
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Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
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Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

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Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
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Стресс помогут снизить растения – специалисты

MedikForum.ru вчера в 23:46
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На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета вчера в 16:55
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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

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РБК вчера в 15:43
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СеверИнформ вчера в 02:28
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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Общество

Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать

Алтайская правда вчера в 19:00
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Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

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Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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