Энергетика
Свободная ПрессаРосстат: в РФ зафиксировано снижение цен на бензин
Специалисты уточнили, что в среднем цена уменьшилась на 0,8%, при этом в июне она выросла на 8,6%. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», топливо стало дешевле в десяти регионах страны. К примеру, в Омской области оно подешевело на 0,1%, а в Оренбургской – на 5%.
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