Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляцииРБК 14:08
Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК. Решение глава подразделения принял по собственному желанию, его утвердил глава МЭР Максим Орешкин, заявили в Минэке.
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
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Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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День города отпразднуют в Москве 7-8 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании 872-летия Москвы 7 и 8 сентября этого года.
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У здания Мосгоризбиркома началась акция в поддержку Ильи Яшина
У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации главы муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму.
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