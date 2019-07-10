Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляцииРБК 14:08

Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК. Решение глава подразделения принял по собственному желанию, его утвердил глава МЭР Максим Орешкин, заявили в Минэке.
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Сотрудник Росстата уволился после преждевременной публикации данных по инфляции

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Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

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