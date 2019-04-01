Экономика
Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 годуРеальное время вчера в 11:10
По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%. Как передает Росстат, в текущих ценах ВВП составил 103,8 трлн рублей. Также служба впервые опубликовала оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года — она составила 2,7%.
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Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
Ожидается, что новый хэтчбек Yaris будет оснащаться позаимствованными у Mazda агрегатами: 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим порядка 106 л.с. мощности, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.
Обновлено в 00:42
Недвижимость
Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС
Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Политика
США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море
Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Кино
Вышел трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Обновлено в 04:32
Происшествия
Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте
43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:19
Здоровье
Медики рассказали о противопоказаниях разгрузочных дней
Медики рассказали о том, кому противопоказаны так называемые разгрузочные дни.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Число ДТП с пострадавшими в Подмосковье сократилось зимой почти на 30%
В Московской области практически на 30% сократилось количество ДТП с пострадавшими по причине ненадлежащих дорожных условий в зимний период, всего численность ДТП снизилась на 12%, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
В «Москино» бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей
Советские фильмы об узниках концлагерей покажут бесплатно в городских кинотеатрах "Москино" 10 и 11 апреля.
Обновлено в 01:31
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Общество
Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников
Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30