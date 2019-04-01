Экономика

Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 годуРеальное время 11:10

По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%. Как передает Росстат, в текущих ценах ВВП составил 103,8 трлн рублей. Также служба впервые опубликовала оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года — она составила 2,7%.
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Новые данные Росстата о динамике экономики в 2018 году превзошли сами себя

Коммерсантъ17:59

Росстат оценил рост ВВП РФ в IV квартале 2018 года в 2,7%

ТАСС12:46

Ипотека в России – пожизненная мышеловка

Царьградвчера в 02:10

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

Интерфакс10:53

Росстат подтвердил рост экономики РФ в 2,3% по итогам 2018 года

News.ru10:45

Росстат оценил рост ВВП России за IV квартал в 2,7%

ПРАЙМ10:54

Росстат «ускорил» рост ВВП России в IV квартале

Росбалт11:28
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Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с вырезом для камеры внизу экрана

Обновлено в 08:43
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Авто

На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty

В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено в 22:57
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Наука

Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди

Исследователи из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали статью, в которой рассказали, что антибиотик клофазимин — известное лекарство против лепры — можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжёлых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей.
Обновлено в 22:56
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено в 13:26
Политика

Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей

Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Экономика

О прибавке к пенсии после 1 апреля рассказали в ПФР

Пенсионном фонде России рассказали о прибавке к пенсии, которая произойдёт после 1 апреля.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков

Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено в 20:07
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Кино

Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой

Обновлено в 19:31
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Здоровье

В села Волгоградской области направили мобильные комплексы здоровья

Для работы в отдаленных поселках Палласовского, Михайловского и Октябрьского районов власти региона выделили шесть современных медицинских мобильных комплексов – три детских и три взрослых.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью

Обновлено в 17:33
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено в 15:36
Здоровье

Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
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