Экономика
Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 годуРеальное время вчера в 11:10
По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%. Как передает Росстат, в текущих ценах ВВП составил 103,8 трлн рублей. Также служба впервые опубликовала оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года — она составила 2,7%.
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Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Lamborghini отозвала жалобу на Aurus
В феврале этого года права на Aurus перешли к НАМИ, поэтому представители компании суперкаров Lamborghini отозвали свою жалобу.
Обновлено в 02:46
Энергетика
РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика
Верховный суд Венесуэлы призвал отозвать неприкосновенность Гуайдо
Верховный суд Венесуэлы намерен отозвать депутатскую неприкосновенность самозванца Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Наука
Медики представили противоаллергические контактные линзы
Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени «противоаллергические» контактные линзы появятся в продаже.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник на выезде уступили петербургскому СКА в третьем матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Интернет
Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе
Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США
Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Японско-русская война: Запад не желал полной победы ни Японии, ни России
В рецензии отмечается, что «во главе правительственной делегации в Портсмуте (1905 г.) Витте удалось существенно смягчить условия мирного договора с Японией».
Обновлено в 03:32
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое
В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.
Обновлено в 01:40