Росстат: уровень бедности в России упал до рекордаMoneyTimes.Ru 11:31

с чего всё началось

Как сообщает Росстат, показатель бедности в РФ по результатам прошлого года сократился до 12,9%. Отмечается, что это самый низкий уровень с 2014 года. По данным главного статистического ведомства страны, в России проживает 18,9 миллионов человек, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

Росстат: уровень бедности в России упал до рекорда

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Шоу-бизнес Названа настоящая фамилия Юлии Началовой Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.

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Авто Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.

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Экономика В Госдуме приняли закон об увеличении пенсий до прожиточного минимума Государственная дума приняла закон об увеличении пенсии. Теперь она станет выше прожиточного минимума.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Культура Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих "Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.

Транспорт «Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.

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Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus Отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан со сложностями с лизингом, а не с сертификацией, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.