Экономика
Росстат: уровень бедности в России упал до рекордаMoneyTimes.Ru 11:31
Как сообщает Росстат, показатель бедности в РФ по результатам прошлого года сократился до 12,9%. Отмечается, что это самый низкий уровень с 2014 года. По данным главного статистического ведомства страны, в России проживает 18,9 миллионов человек, у которых доходы ниже прожиточного минимума.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Комсомольская правда07:27
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
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