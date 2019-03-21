Экономика

Росстат: уровень бедности в России упал до рекордаMoneyTimes.Ru 11:31

Как сообщает Росстат, показатель бедности в РФ по результатам прошлого года сократился до 12,9%. Отмечается, что это самый низкий уровень с 2014 года. По данным главного статистического ведомства страны, в России проживает 18,9 миллионов человек, у которых доходы ниже прожиточного минимума.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных
 Росстата.
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