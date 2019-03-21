Экономика
Росстат: уровень бедности в России продолжает падениеNews.ru вчера в 11:37
По подсчётам ведомства, в настоящее время за чертой бедности в РФ живут 14,7 млн россиян. Их суммарные доходы на душу населения являются ниже прожиточного минимума по стране В среднем за 2018 год уровень бедности в России составил 12,9% против 13,2% годом ранее, привёл данные Росстат.
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с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Комсомольская правда07:27
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
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