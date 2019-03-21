Росстат: уровень бедности в России продолжает падениеNews.ru вчера в 11:37

с чего всё началось

По подсчётам ведомства, в настоящее время за чертой бедности в РФ живут 14,7 млн россиян. Их суммарные доходы на душу населения являются ниже прожиточного минимума по стране В среднем за 2018 год уровень бедности в России составил 12,9% против 13,2% годом ранее, привёл данные Росстат.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Шоу-бизнес Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Культура Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.

Политика Лукашенко посоветовал чиновникам проходить по 5 км в день Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.