с чего всё началось

Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.

Экономика Экономика СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ На покупку украинской «дочки» ВТБ, которую Нацбанк Украины (НБУ) в конце ноября назвал неплатежеспособной, претендуют три крупных игрока, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге «Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие «Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

Экономика Экономика ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.

Хоккей Хоккей КХЛ зафиксировала снижение госфинансирования Значительная часть итогового документа совещания посвящена ее финансовому положению, зафиксированному проведенным КХЛ анализом.

Экономика Экономика Московские провайдеры поднимают цены на интернет Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.

Экономика Экономика Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.

Экономика Экономика Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году В 2019 году в Испании будет повышен минимальный размер оплаты труда на 22% с €736 до €900.

Экономика Экономика Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит» Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».

Экономика Экономика Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

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Экономика Экономика Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Экономика Экономика МВД закупит партию мощных электрошокеров Согласно контракту, компания обязана поставить ведомству 8 тыс. 99 комплектов электрошокеров на сумму 80,8 млн рублей (стоимость одного комплекта - 9977 руб.) в два этапа - 1500 комплектов до 20 декабря этого года и 6600 - до 30 апреля 2019 года.