Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Росстат улучшил оценку роста экономики РоссииВедомости10:04
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Ведомости10:04
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с чего всё началось
При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.Реальное время10:36
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Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Экономика
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов
Обновлено в 10:44
Экономика
Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено в 07:42
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика
Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году
В 2019 году в Испании будет повышен минимальный размер оплаты труда на 22% с €736 до €900.
Обновлено в 20:00
Экономика
В США вырос индекс потребительских цен. Акции начали дорожать
Американский фондовый рынок в среду может начать торги плюсе из-за перспектив потепления торговых отношений США с Китаем, а также из-за роста цен на нефть и индекса потребительских цен.
Обновлено в 10:02
Экономика
Бизнес попросил о переходном периоде при введении маркировки табака
Производители сигарет и ритейлеры просят о переходном периоде при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.
Обновлено в 11:51
Экономика
Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:59
Экономика
МВД закупит партию мощных электрошокеров
Согласно контракту, компания обязана поставить ведомству 8 тыс. 99 комплектов электрошокеров на сумму 80,8 млн рублей (стоимость одного комплекта - 9977 руб.) в два этапа - 1500 комплектов до 20 декабря этого года и 6600 - до 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 04:09
Энергетика
«Газпром нефть» ныряет в Красное море
«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 06:01
Экономика
Опрос выявил, сколько работодателей готовы повысить зарплату
Сервис rabota.ru для работодателей провел опрос и выяснил, сколько работодателей готовы поднять зарплату сотрудникам в следующем году.
Обновлено в 12:56