Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 годуВедомости11:15
Изначально Росстат оценивал падение экономики России за 2015 г. в 3,7%. По словам тогдашнего руководителя ведомства Александра Суринова, окончательная оценка ВВП может быть дана спустя и два года после отчетного периода из-за поступления новых данных.
Ведомости11:15
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Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Аэропорт Ганновера возобновил работу
Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
Обновлено в 14:30
Спорт
Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки
Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, состоявшемся на ГУМ-катке на Красной площади в Москве.
Обновлено в 15:05
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
Документ вдвое увеличивает зону контроля Украины в Чёрном море, а также регламентирует морские границы страны и наказание за их нарушение.
Обновлено в 15:40
Происшествия
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 6:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.
Обновлено в 00:17
Спорт
Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере
Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Экономика
Железная дорога для Крымского моста подорожала почти на 3 млрд рублей
Ранее была названа цифра около 16,9 млрд. Таким образом, стоимость строительства выросла примерно на 3 млрд рублей.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Происшествия
Во Франции «желтые жилеты» обвиняют журналистов во лжи
«Журналисты – коллаборационисты!», «Вы ответите за вашу ложь!» – скандировали демонстранты.
Обновлено в 06:29
Культура
Режиссер Марлен Хуциев попал в больницу
24 декабря стало известно об экстренной госпитализации в инфекционное отделение московской больницы советского и российского актера и режиссера Сергея Юрского.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Нидерландах задержаны подозреваемые в подготовке теракта
В ноябре сообщалось, что четырём мужчинам было предъявлено обвинение в подготовке теракта на территории Франции.
Обновлено в 08:26
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Общество
2019 год может стать самым теплым в истории
Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
Политика
Трамп возложил на демократов вину за гибель детей нелегалов
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в гибели детей нелегальных мигрантов, прибывших на территорию страны вместе со своими родителями.
Обновлено в 14:46
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Спорт
Артемьев и Карлсен лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу
Обновлено в 16:19
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30