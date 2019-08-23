Общество

Росстат указал на финансовое положение многодетных семей РоссииДеловое.ТВ 05:12

Федеральная служба государственной статистики указала на финансовое положение российских многодетных семей. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на данные министерства, более половины многодетных семей (52,6%) не могут позволить себе свободно приобретать одежду и еду.
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с чего всё началось

Росстат рассказал о финансовом положении многодетных семей в России

"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.
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