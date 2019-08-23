Общество
Росстат указал на финансовое положение многодетных семей РоссииДеловое.ТВ 05:12
Федеральная служба государственной статистики указала на финансовое положение российских многодетных семей. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на данные министерства, более половины многодетных семей (52,6%) не могут позволить себе свободно приобретать одежду и еду.
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с чего всё началось
"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.РИА Новостивчера в 20:30
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Политика
Главное о выборах президента Абхазии-2019
ЦИК планировал открыть участок в Турции, однако полномочный представитель республики в Турции Вадим Харазия заявил, что голосование на выборах президента Абхазии может не состояться, так как нет разрешения ЦИКа на передислокацию избирательного участка в Сакарью, а в Стамбуле он уже физически не успевает организовать выборы 1.
Обновлено в 14:33
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»
В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
Оппозиция подала заявку на митинг 3 сентября
Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Общество
Киностудия «Ленфильм» объявила уточненную дату своего создания
Дата основания киностудии "Ленфильм" будет отсчитываться с 5 марта 1914 года, так как в этот день был создан прообраз киностудии, военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, чье имущество впоследствии реквизировали большевики, сообщил журналистам историк киностудии "Ленфильм" Александр Поздняков.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 11:44
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Политика
Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".
Обновлено в 13:07
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3
Обновлено вчера в 00:47
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42