Экономика
Росстат: треть расходов на еду россияне тратят на мясоПетербургский дневник вчера в 23:35
Эксперты Росстата подсчитали расходы россиян на еду. Согласно отчёту, почти треть всего «продуктового» бюджета у граждан уходит на мясо и мясные продукты. В денежном эквиваленте это равняется 1806 рублям.
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Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 19:41
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Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.
Обновлено 17 августа в 10:35
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено 17 августа в 09:37
Политика
Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, не будут продлевать лицензии американским компаниям для сотрудничества с Huawei.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 10:40
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Здоровье
Минздрав рекомендует: штрафовать за курение и проверять на трезвость
Минздрав опубликовал сразу несколько резонансных инициатив.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено 17 августа в 19:45
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
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Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание
В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более 1,5 часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Обновлено 17 августа в 09:57
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено вчера в 10:36