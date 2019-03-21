Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО
Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Здоровье
Популярный контрацептив оказался смертельно опасным
Ранее на этой неделе европейские кардиологи заявили об опасности популярных препаратов, которые назначают при высоком кровяном давлении и стенокардии.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине
Шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснений русского языка на Украине.
Обновлено вчера в 16:34
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Обновлено в 06:17
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Здоровье
В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию
У пяти учащихся установлен предварительный — диагноз заражения острой кишечной инфекцией.
Обновлено вчера в 07:18
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Футбол
СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 06:58
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Ростова» с «Локомотивом»
Первый матч ½ финала Кубка России пройдет 3 апреля в 19:30. В Москве на «РЖД Арене» встретятся команды «Ростов» и «Локомотив».
Обновлено в 05:54
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Экономика
Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Игорь Ефремов: «Проблемы „договорняков“ в ФНЛ нет»
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, рассуждая о проблемах второго по силе российского дивизиона, отметил, что в первенстве нет проблем с договорными играми.
Обновлено в 06:03
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59