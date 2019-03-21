Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52

с чего всё началось

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Политика Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Популярный контрацептив оказался смертельно опасным Ранее на этой неделе европейские кардиологи заявили об опасности популярных препаратов, которые назначают при высоком кровяном давлении и стенокардии.

Политика Зеленский выступил в защиту русского языка на Украине Шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснений русского языка на Украине.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Общество Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Экономика Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Здоровье В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию У пяти учащихся установлен предварительный — диагноз заражения острой кишечной инфекцией.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Происшествия СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.

Происшествия В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Футбол СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы» Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Футбол Стала известна дата кубкового матча «Ростова» с «Локомотивом» Первый матч ½ финала Кубка России пройдет 3 апреля в 19:30. В Москве на «РЖД Арене» встретятся команды «Ростов» и «Локомотив».

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Экономика Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».

Футбол Игорь Ефремов: «Проблемы „договорняков“ в ФНЛ нет» Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, рассуждая о проблемах второго по силе российского дивизиона, отметил, что в первенстве нет проблем с договорными играми.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.