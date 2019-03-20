Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиянРБК 00:30
60,2% мужчин и 47,5% женщин сообщили, что не испытывают чувства одиночества. Доля респондентов, чувствующих одиночество, увеличивается с возрастом. До 30 лет не более 18,1% участников исследования ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов.
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с чего всё началось
Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.РБК02:00
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