Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиянРБК 00:30

60,2% мужчин и 47,5% женщин сообщили, что не испытывают чувства одиночества. Доля респондентов, чувствующих одиночество, увеличивается с возрастом. До 30 лет не более 18,1% участников исследования ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов.
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с чего всё началось

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.
РБК02:00

Подробнее о событии

Психологи подтвердили, что бедные чаще страдают от одиночества

Национальная служба новостей10:03

Доля одиноких людей среди бедных выше — Росстат

REGNUM02:39

Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

URA.Ru03:34

Одиночество россиян объяснили их бедностью

Lenta.ru03:26

Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян

Московский Комсомолец02:41

Психолог объяснила связь между деньгами и чувством одиночества

Известия06:41

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

РБК02:00
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Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Обновлено в 09:47
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Культура

«Нуреев» Серебренникова получил премию BraVo как лучший балет года

Лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo в номинации «Балет года» стала постановка Кирилла Серебренникова «Нуреев».
Обновлено вчера в 17:05
Культура

В Краснодаре пройдет выставка «Кубань театральная. XX-XXI вв.»

Обновлено в 05:44
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.
Обновлено в 09:24
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 года. В 2015 году его переизбрали на пятый срок.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Рынска продает сумку и колье для оплаты ЭКО

Обновлено в 10:38
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:47
Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео

Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Единоборства

WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Устроившие погромы в овощных киосках в Якутии задержаны полицией

Группа якутян, устраивавших погромы в принадлежащих мигрантам овощных киосках, задержана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Переход на летнее и зимнее время может привести к ожирению

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению населения страны.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Бывшего зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО

Центральный районный суд Хабаровска отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию суда.
Обновлено в 03:20
Культура

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Обновлено в 06:20
Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Транспорт

Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia

Обновлено в 09:29
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Спорт

Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге

Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
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