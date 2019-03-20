Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиянРБК 00:30

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.

с чего всё началось

60,2% мужчин и 47,5% женщин сообщили, что не испытывают чувства одиночества. Доля респондентов, чувствующих одиночество, увеличивается с возрастом. До 30 лет не более 18,1% участников исследования ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов.

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

Экономика Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.

Культура «Нуреев» Серебренникова получил премию BraVo как лучший балет года Лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo в номинации «Балет года» стала постановка Кирилла Серебренникова «Нуреев».

Политика Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.

Политика В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.

Армия и оружие СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон» Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 года. В 2015 году его переизбрали на пятый срок.

Футбол Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Политика Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

Общество Продолжительность жизни в России превысила 73 года Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Происшествия Устроившие погромы в овощных киосках в Якутии задержаны полицией Группа якутян, устраивавших погромы в принадлежащих мигрантам овощных киосках, задержана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Переход на летнее и зимнее время может привести к ожирению Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению населения страны.

Происшествия Бывшего зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО Центральный районный суд Хабаровска отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию суда.

Энергетика Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Общество Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.

Экономика Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.