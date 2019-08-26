Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Аналитики объясняют неравенство в целом по России тем, что у мужчин выше риски смертности. В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины.
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с чего всё началось

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
РИА Новостивчера в 20:30

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Росстат выяснил в каких регионах нет дефицита мужчин

Газета.Ru08:34

Росстат указал на более актуальные данные по дефициту мужчин в регионах

РБК06:15

Назван единственный регион России, где мужчин осталось больше женщин

РЕН ТВвчера в 20:25

Росстат рассказал о соотношении численности мужчин и женщин

RT на русском00:29

Аналитики спрогнозировали дефицит мужчин в России

Известиявчера в 21:49

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

РИА Новостивчера в 20:30

Назван регион России, где нет дефицита мужчин

URA.Ruвчера в 22:34
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Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
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Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

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Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

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Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
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Политика

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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
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В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона

В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".
РИА Новости 07:40
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
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Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании

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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
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Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
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Армия и оружие

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Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
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