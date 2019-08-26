Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

с чего всё началось

Показатели связаны с высокой смертностью мужского населения. В возрасте от 0 до 4 лет на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже в возрасте от 20 до 25 лет на тысячу мужчин приходится 1 023 женщины.

Росстат рассказал о дефиците мужчин в регионах России

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