Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

с чего всё началось

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Аналитики объясняют неравенство в целом по России тем, что у мужчин выше риски смертности. В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины.

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