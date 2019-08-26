Общество
КоммерсантъРосстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Аналитики объясняют неравенство в целом по России тем, что у мужчин выше риски смертности. В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины.
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с чего всё началось
Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.РИА Новостивчера в 20:30
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Экономика
РЖД продали комплекс недвижимости на Лиговском проспекте Петербурга
Крупная девелоперская компания Glorax Development через свою дочернюю структуру приобрела у ОАО «РЖД» комплекс объектов недвижимости на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.
REGNUM 04:51
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
РБК 04:50
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06
Футбол
Экс-игрок «Зенита»: В «Спартаке» нет футболистов прямо высочайшего класса
Защитник «Крыльев Советов» и экс-игрок «Зенита» Максим Карпов поделился мнением об игре против московского «Спартака».
Нева Спорт 05:09
Армия и оружие
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
Военные учения подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке сняли на видео.
Вечерняя Москва 06:45
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Общество
На Урале пообещали найти выход из ситуации со скандальным арт-объектом
Директор арт-фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов, которого пригласили организаторы, начал полемизировать с активистами, убеждая их, что супрематический крест не несет оскорбительного содержания.
Красная весна вчера в 18:09
Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Здоровье
Сочинские аптеки перестали продавать жизненно важный препарат
Из аптек Сочи исчез популярный препарат — преднизолон. Причиной аптекари называют отсутствие лекарства у поставщиков.
Телеканал 360° 08:14
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
РИА Новости 05:15
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Шоу-бизнес
Иосифу Пригожину не нравится избранница младшего сына Валерии
Известному российскому продюсеру Иосифу Пригожину по-прежнему не нравится возлюбленная младшего сына певицы Валерии Андрея Шульгина модель Анна Аверьянова, которая также известна под творческим псевдонимом Шеридан.
Актуальные Новости 08:37
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Общество
У предпринимателей планируют отобрать миллионы гектаров земли
Планируется, что к 2024 году государство сможет вернуть около 4,8 млн гектаров земли.
Legal.Report 06:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36