Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводовРБК 04:56
За первые четыре месяца 2019 года в России развелись 184,2 тыс. пар, что на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние 10 лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше.
— Юрий Крупнов, российский писательТелеканал 360° 03:45
с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.RT на русском02:00
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