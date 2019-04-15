Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.
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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

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