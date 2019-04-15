Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.
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Новый Kia Cerato теперь производят на «Автоторе»
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В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
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В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Экономика
У Goldman Sachs упала выручка и прибыль. Акции подешевели на 3%
Больше всего выручки Goldman Sachs принес сегмент по обслуживанию институциональных клиентов (Institutional client services) — $3,61 млрд (-18%).
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Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
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Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
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Мамаев пожаловался на условия в автозаке
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Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Интернет
Amazon хочет запустить бесплатный музыкальный сервис
Компания Amazon планирует откусить часть "пирога", принадлежащего таким музыкальным стриминговым гигантам, как Spotify и Apple Music — "Амазон" может запустить собственный музыкальный сервис, который, как сообщают осведомленные инсайдеры, будет полностью бесплатным для пользователей.
Обновлено в 08:02
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
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Обновлено в 12:32
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Обновлено в 02:26
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.
Обновлено в 07:25
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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
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Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06