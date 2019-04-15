Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.

Авто Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.

Экономика В России появились семь новых ТОР Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.

Экономика У Goldman Sachs упала выручка и прибыль. Акции подешевели на 3% Больше всего выручки Goldman Sachs принес сегмент по обслуживанию институциональных клиентов (Institutional client services) — $3,61 млрд (-18%).

Музыка Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».

Политика Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.

Общество В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.

Интернет Amazon хочет запустить бесплатный музыкальный сервис Компания Amazon планирует откусить часть "пирога", принадлежащего таким музыкальным стриминговым гигантам, как Spotify и Apple Music — "Амазон" может запустить собственный музыкальный сервис, который, как сообщают осведомленные инсайдеры, будет полностью бесплатным для пользователей.

Футбол Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова» Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Общество Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.

Общество В России отказались от видеофиксации техосмотра Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.

Кино Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».