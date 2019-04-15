Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.

Политика Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Здоровье Минздрав приступил к антикризисному плану в Кандалакшской ЦРБ Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на свой страничке анонсировал начало приведения в действие антикризисного плана для системы здравоохранения.

Происшествия В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.

Экономика Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.

Кино Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.

Общество Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.

Авто Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.

Происшествия Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.

Космос Pepsi запустит рекламу на орбите Земли Целый кластер кубсатов образует, по замыслу разработчиков, на орбите Земли гигантский билборд, на котором с 2021 года будет транслироваться реклама.

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей 21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.

Общество «Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Сергей Зверев признался, что сын ему как родной Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Армия и оружие СКР завел новые уголовные дела по фактам артобстрелов ВСУ в Донбассе В результате обстрелов пострадали женщина и ребенок СКР завел новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов населения Донбасса украинскими силовиками, в результате которых пострадали ребенок и женщина, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Политика В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал» В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».

Происшествия Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе «Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».