Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура
В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка
Обновлено в 12:54
Здоровье
Минздрав приступил к антикризисному плану в Кандалакшской ЦРБ
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на свой страничке анонсировал начало приведения в действие антикризисного плана для системы здравоохранения.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга
Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Космос
Pepsi запустит рекламу на орбите Земли
Целый кластер кубсатов образует, по замыслу разработчиков, на орбите Земли гигантский билборд, на котором с 2021 года будет транслироваться реклама.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
СКР завел новые уголовные дела по фактам артобстрелов ВСУ в Донбассе
В результате обстрелов пострадали женщина и ребенок СКР завел новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов населения Донбасса украинскими силовиками, в результате которых пострадали ребенок и женщина, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Политика
В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 13:34
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Наука
В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 13 апреля в 00:26
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26