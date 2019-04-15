Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости 09:42

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.
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Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Коммерсантъ13:46

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Телеканал 360°12:55

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Ведомости09:42

МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

Rambler News Service09:11

Промпроизводство в России в первом квартале выросло на 2,1% в годовом выражении

ТАСС09:04

Выпуск легковых машин в России в I квартале вырос на 3,6%

ПРАЙМ09:56

Выпуск легковых автомобилей в РФ вырос за I квартал почти на 4%

Росбалт11:04
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Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура

В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка

Обновлено в 12:54
Здоровье

Минздрав приступил к антикризисному плану в Кандалакшской ЦРБ

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на свой страничке анонсировал начало приведения в действие антикризисного плана для системы здравоохранения.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Кино

Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов

Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга

Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату

По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Космос

Pepsi запустит рекламу на орбите Земли

Целый кластер кубсатов образует, по замыслу разработчиков, на орбите Земли гигантский билборд, на котором с 2021 года будет транслироваться реклама.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Общество

«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

СКР завел новые уголовные дела по фактам артобстрелов ВСУ в Донбассе

В результате обстрелов пострадали женщина и ребенок СКР завел новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов населения Донбасса украинскими силовиками, в результате которых пострадали ребенок и женщина, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Политика

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 13:34
Наука

Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев

Обновлено в 12:16
Наука

В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 13 апреля в 00:26
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
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