Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производстваВедомости вчера в 09:42
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата. Минэкономразвития поясняет, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.
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МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства
Rambler News Serviceвчера в 09:11
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