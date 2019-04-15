Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

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