Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ вчера в 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Промышленность РФ в марте: обработка вновь подкачала

ПРАЙМ06:50

Промышленность перешла от положительной к отрицательной стагнации

Коммерсантъвчера в 15:57

МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 09:11

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Телеканал 360°вчера в 12:55

Рост промпроизводства в России резко замедлился в марте

Росбалтвчера в 10:28

Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%

Финмаркетвчера в 09:21

Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозов

Ведомостивчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Футбол

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Общество

«Автонет» опроверг сообщения о введении платных перекрестков

Информация о внедрении платных перекрестков, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 07:19
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Единоборства

Поветкин заявил, что не отказывался от боя с Уайтом

Обновлено в 09:50
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери, пишет PARISIEN.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad

Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

В первую очередь Церни подтвердил, что PlayStation 5 (хотя сам он избегает этого названия и просто называет ее «консолью следующего поколения») получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и созданный по 7-нанометровому техпроцессу, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К.
Обновлено в 09:52
Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Общество

В России ФНС проверит белорусские компании-посредники

Речь идет о тех компаниях-посредниках, которые незаконно поставляли продукцию на территорию Российской Федерации, под видом транзита в Казахстан и Киргизию, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 08:32
Авто

Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus

Обновлено в 09:28
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21

«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное