Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ вчера в 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Телеканал 360°вчера в 12:55

Промышленность перешла от положительной к отрицательной стагнации

Коммерсантъвчера в 15:57

Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозов

Ведомостивчера в 17:52

Промпроизводство РФ: снижение в обработке после многообещающих результатов февраля

ПРАЙМ03:34

Рост промпроизводства в России резко замедлился в марте

Росбалтвчера в 10:28

Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%

Финмаркетвчера в 09:21

МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Французский миллиардер дал 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

Обновлено в 03:20
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Наука

Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере

Обновлено в 02:47
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Авто

Названы лучшие автомобили для стритрейсинга

Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено в 03:19
Происшествия

Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 03:22
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 6 человек получили различные травмы.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Культура

Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Обновлено в 00:12
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Авто

Новый Kia Cerato стали производить на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 02:27
Общество

На Среднем Урале разрешили собирать мох и камыш

Свердловчане теперь могут собирать мох, тростник, камыш, подстилку и прочие «подобные лесные ресурсы» во всех лесах области.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное