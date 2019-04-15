Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ вчера в 13:46
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства
Rambler News Serviceвчера в 09:11
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