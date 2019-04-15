Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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Промышленность перешла от положительной к отрицательной стагнации

Коммерсантъ15:57

Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозов

Ведомости17:52

Выпуск легковых машин в России в I квартале вырос на 3,6%

ПРАЙМ09:56

Выпуск легковых автомобилей в РФ вырос за I квартал почти на 4%

Росбалт11:04

МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

Rambler News Service09:11

Промпроизводство в России в первом квартале выросло на 2,1% в годовом выражении

ТАСС09:04

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Телеканал 360°12:55
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Происшествия

Удалось локализовать пожар в Нотр-Даме

Обновлено в 21:31
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Общество

Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева празднует свое 70-летие

Известная народная артистка СССР и России, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева празднует сегодня, 15 апреля, свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 02:37
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Происшествия

В Приморье похороненный пес выбрался из могилы

В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Наука

Живое сердце впервые в мире напечатали на 3D-принтере в Израиле

Обновлено в 16:35
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Здоровье

В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет

В Калининградской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие отрасли выделят 8,8 млрд рублей за шесть лет, сообщает издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 14:36
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Технологии

Лаборатория Минобороны Британии наберет сотрудников через онлайн-игру

Лаборатория научно-технических исследований при минобороны Великобритании (DSTL) планирует принять на работу 60 специалистов по результатам онлайн-игры, сообщает оборонное ведомство.
Обновлено в 12:28
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Космос

Япония разрабатывает программу по колонизации Луны

Обновлено в 01:10
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн

Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Происшествия

В Китае умерла редчайшая в мире черепаха

В зоопарке китайского города Сучжоу погибла редчайшая черепаха вида Rafetus swinhoei, находящегося на грани полного исчезновения.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Полыхающему Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

Огонь, вспыхнувший в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, перекинулся на несущие конструкции здания.
Обновлено в 14:51
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