Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ 13:46
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
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В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
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