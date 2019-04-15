Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ 13:46

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Происшествия Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.

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Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

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