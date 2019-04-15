Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ вчера в 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Телеканал 360°вчера в 12:55

Промышленность перешла от положительной к отрицательной стагнации

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Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозов

Ведомостивчера в 17:52

Промышленность РФ в марте: обработка вновь подкачала

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Рост промпроизводства в России резко замедлился в марте

Росбалтвчера в 10:28

Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%

Финмаркетвчера в 09:21

МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

Rambler News Serviceвчера в 09:11
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Политика

Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»

Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
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Происшествия

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Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Экономика

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Жители Екатеринбурга массово умирают от онкологии

Злокачественные новообразования стали причиной каждой пятой смерти в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:28
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани

По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 07:39
Политика

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

Обновлено в 01:19
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Экономика

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Политика

Глава РКН сравнил закон об устойчивости Рунета с ядерным оружием

Глава Роскомнадзора считает, что закон об устойчивом Рунете — настоящее оружие, причем сопоставимое с ядерным, которое «находится в спящем состоянии».
Обновлено в 07:26
Авто

Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Космос

Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы

Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Вулкан Асо «проснулся» в Японии

Как ранее передавало ИА REGNUM, вулкан Асо в Японии в последний раз «просыпался» 8 октября 2016 г. Тогда столб пепла и дыма поднялся из жерла на 11 километров.
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Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
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Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 19:25
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