Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производстваКоммерсантъ 13:46

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат. При этом в феврале этот показатель составлял 4,1%, достигнув максимума с мая 2017 года.
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МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
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