Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ вчера в 09:49
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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Происшествия
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Транспорт
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
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Политика
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Обновлено вчера в 16:26
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Авто
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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Общество
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Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика
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Обновлено в 00:00
Интернет
Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram
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Обновлено в 02:27
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
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Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников
Состояние 11 учащихся гимназии в Якутии, госпитализированных с отравлением, оценивается врачами как легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Иван Борисов.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Музыка
«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Авто
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Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
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Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
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Обновлено 17 апреля в 07:12
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Власти Китая требуют от банков качественного обслуживания россиян
Сегодня, 19 апреля 2019 года, стало известно, что правительство и Народный банк Китая (Центробанк) требуют от банков качественного обслуживания российских компаний, банков и лиц, соблюдающих китайские законы.
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