Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%Коммерсантъ 09:49
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf). По данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.
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Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
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Авто
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Сегодня стало известно, что к осени нынешнего года обновленные пикапы HD 2500 и HD 3500 в модификации Kentucky Derby Edition появятся в продаже.
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Обновлено в 12:47
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Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Транспорт
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Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
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Футбол
Звезды АПЛ объявят бойкот в знак протеста против расизма
Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призвала игроков, выступающих в Англии, устроить бойкот социальных сетей Твиттера, Фейсбука и Инстаграма на сутки в знак протеста против расистских оскорблений.
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Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
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