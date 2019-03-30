Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиянТАСС 09:01
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) за январь-март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.
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