Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиянТАСС 09:01

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) за январь-март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.
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Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Коммерсантъ09:49

Росстат: в 2019 году реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Комсомольская правда09:45

Реальные доходы россиян упали на 2,3% в I квартале 2019 года

News.ru09:00

Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале

Ведомости09:17

Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

РБК09:14

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС09:01

Росстат поведал о снижении доходов россиян

Московский Комсомолец09:36
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