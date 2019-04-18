Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиянRT на русском вчера в 16:20
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ведомством.
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Здоровье
В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью
Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Политика
На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура выборов
Автор документа требует перенести дату второго тура выборов на 21 июля 2019 года, приказать сотрудникам правоохранительных органов проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского якобы «спецслужбами России», а также сведения о связи с Коломойским.
Обновлено вчера в 06:30
Технологии
Французский супермаркет Franprix тестирует роботов, которые помогают делать и доставлять покупки
В одном из супермаркетов французской сети Franprix началось тестирование роботов.
Обновлено вчера в 09:10
Кино
Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме
В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей
Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши
Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи. Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:15
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.
Обновлено в 00:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31