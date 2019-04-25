Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%REGNUM 11:52
Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр. Такие денные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 11:43
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На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
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ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
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Вице-премьер Италии осудил антироссийские санкции
Вице-премьер Италии Матео Сальвини заявил, что считает антироссийские санкции бесполезными и даже вредными для итальянской экономики.
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Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
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Huawei презентует смартфон P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei занимается разработкой телефона P Smart Z, который будет оснащен выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено в 09:02