Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свининуРБК 09:21
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом. При этом цены на другие продукты за этот период выросли.
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Авто
Subaru остановила завод в Японии
Обновлено в 08:04
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
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Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Авто
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Обновлено в 08:54
Технологии
Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков
По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
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Авто
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Обновлено в 04:20
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Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пилоты рассказали о своих действиях при «захвате» самолета из Сургута
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Обновлено в 05:00
Авто
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Обновлено в 10:43
Политика
Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли
Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» получит расположенные рядом с действующими зданиями университета земельные участки, которые раньше планировалось использовать под строительство коммерческого жилья.
Обновлено в 09:50
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено в 06:48
Общество
Население России сократилось впервые за десять лет
Впервые за десять лет население России сократилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 12:23
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
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Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
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Обновлено в 06:58
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании
Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
Обновлено вчера в 13:06
Космос
Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard
Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
Обновлено вчера в 02:28
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:35
Политика
В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро
В Венесуэле оппозиция призвала сторонников к участию в массовых протестах против правительства президента Николаса Мадуро, в связи с этим глава государства обратился к гражданам с просьбой не прибегать к насилию во время манифестаций.
Обновлено в 07:15
Наука
В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»
Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Авто
Ford представил обновленный пикап Ranger для Европы
Компания Ford представила обновленный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено в 12:36