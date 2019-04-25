Росстат сообщил о снижении цен на бензин в мартеDP.RU 12:44

В марте 2019 года средние потребительские цены на бензин в РФ снизились на 0,1% по отношению к февралю, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%, сообщает Росстат.

Росстат сообщил о снижении цен на бензин в марте

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