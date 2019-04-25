Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин в мартеDP.RU 12:44
В марте 2019 года средние потребительские цены на бензин в РФ снизились на 0,1% по отношению к февралю, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%, сообщает Росстат.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку
Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Авто
Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность
На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Общество
Аналоговое вещание в Архангельской области отключат через 37 дней: разбираемся, что и как изменится
Архангельская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня — до этого момента осталось всего 37 дней.
Обновлено в 09:59
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Наука
Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью
Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено в 01:11
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны.
Обновлено в 10:49
Авто
Блогеры сравнили люксовые кроссоверы в гонке по прямой
Обновлено в 17:04
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено в 12:35
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Политика
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью России и Японии
Абэ добавил, что Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договорённостей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Наука
Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей
Обновлено 24 апреля в 05:45
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам
Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Асы из небесного города: первое заседание кабмина космического государства
Когда-то древние скандинавы верили, что где-то за облаками находится небесный город Асгард, в котором обитают боги – асы, ведающие судьбами этого мира.
Обновлено в 06:33