Энергетика

Росстат сообщил о снижении цен на бензин в мартеDP.RU 12:44

В марте 2019 года средние потребительские цены на бензин в РФ снизились на 0,1% по отношению к февралю, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%, сообщает Росстат.
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Когда-то древние скандинавы верили, что где-то за облаками находится небесный город Асгард, в котором обитают боги – асы, ведающие судьбами этого мира.
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