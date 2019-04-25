Энергетика

Росстат сообщил о снижении цен на бензин в мартеDP.RU 12:44

В марте 2019 года средние потребительские цены на бензин в РФ снизились на 0,1% по отношению к февралю, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%, сообщает Росстат.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%

Коммерсантъ12:51

Цены на бензин в России выросли в марте более чем на 9%

Росбалт11:44

Дизтопливо в Новосибирске продолжает дешеветь

A-souz.ruвчера в 08:16

Цены производителей бензина в марте снизились на 4%

Финмаркет10:00

В Нижнем Новгороде цены на бензин за неделю не изменились

Ньюс-ННвчера в 07:42

Цена на бензин на АЗС стабильна 6 недель подряд

Экономика и жизньвчера в 09:47

Розничные цены на бензин снизились в марте на 0,1%

News.ru10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
Обновлено в 13:25
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено в 21:07
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Футбол

Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова

Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Футбол

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне.
Обновлено в 20:48
Культура

Житинкин назвал Быстрицкую не наигравшейся актрисой

Элина Быстрицкая была действительно великой актрисой и не успела «наиграться».
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник

Обновлено в 21:39
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Обновлено в 20:35
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено в 17:34
Политика

Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»

Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Общество

Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года

33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Общество

В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика

Бутина рассказала, зачем приехала в США

Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено в 04:33
Происшествия

На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено в 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное