Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин в мартеDP.RU 12:44
В марте 2019 года средние потребительские цены на бензин в РФ снизились на 0,1% по отношению к февралю, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%, сообщает Росстат.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Здоровье
Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
Обновлено в 13:25
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве
По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Обновлено в 22:02
Политика
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Футбол
Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»
Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне.
Обновлено в 20:48
Культура
Житинкин назвал Быстрицкую не наигравшейся актрисой
Элина Быстрицкая была действительно великой актрисой и не успела «наиграться».
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник
Обновлено в 21:39
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено в 17:34
Политика
Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика
Бутина рассказала, зачем приехала в США
Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Происшествия
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено в 22:04