Энергетика
Взгляд.руРосстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат. Бензин подешевел в 10 регионах, от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.
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