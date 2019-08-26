Энергетика
Взгляд.руРосстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат. Бензин подешевел в 10 регионах, от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.
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Космос
«Хаябуса-2» упаковала контейнер с грунтом Рюгу в спускаемую капсулу
Действительно ли в пробосборник при обоих приземлениях «Хаябусы-2» попали образцы, и в достаточном ли объеме, станет известно лишь по прибытию их на Землю: этот инструмент не оборудован никакими датчиками, которые позволили бы «пощупать» внутренности контейнера, который открывала станция, поднимая пыль над Рюгу.
Чердак 12:24
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В России решили судиться с Boeing
В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
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Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
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РИА Новости 18:45
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Жители Златоуста требуют отставки мэра
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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Газета.Ru вчера в 14:58
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
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Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.
Журналистская правда 06:45
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«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
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Коммерсантъ 22:30
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Под Одессой морпех ВСУ застрелил сослуживца
19 августа сообщалось, что под Николаевом военнослужащий ВСУ зарезал сослуживца.
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Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
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Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
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Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
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Нефтегазохимический комплекс Татарстана не показал ожидаемого роста
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Врач назвал риски чихания с закрытым ртом и носом
Врач-отоларинголог рассказал, почему опасно чихать с одновременно закрытыми носом и ртом.
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В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
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