Экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия 09:24
Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.
Обновлено 18 июня в 08:13
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Политика
Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Обновлено в 07:17
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой
Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Политика
Зеленский отменил указ о введении школьной формы
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17
Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Ростов» может приобрести Боккетти
Боккетти выступает в Спартаке с 2013 года. За это время он выиграл чемпионат, а также Суперкубок России.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Появилась информация о задержании главы Пушкинского района
К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено в 13:47
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53